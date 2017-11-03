Yemen'de El-Kaide operasyonu

ABD'ye ait olduğu iddia edilen İHA ile düzenlenen saldırıda 2 El-Kaide militanı öldürüldü.

Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen hava saldırısında terör örgütü El-Kaide'ye mensup 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.



Emniyet kaynaklardan alınan bilgiye göre, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 2 militanın öldüğü belirtildi.



ABD ya da Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.



ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine de yoğun hava saldırıları düzenliyor.a