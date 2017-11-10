Yemen'de dünyanın en büyük insani krizi yaşanıyor

UNICEF Yemen Temsilcisi Relano, "Yemen'de dünyanın en büyük insani krizi yaşanıyor ve milyonlarca insan uluslararası kuruluşların yardımlarına bağlı olarak yaşama tutuyorlar." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Meritxell Relano, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı ablukanın kaldırılmaması durumunda, ülkedeki akaryakıtın ay sonuna kadar, aşıların de bir ay içerisinde biteceği uyarısında bulundu.



BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısına telefonla bağlanan Relano, "Yemen'de dünyanın en büyük insani krizi yaşanıyor ve milyonlarca insan uluslararası kuruluşların yardımlarına bağlı olarak yaşama tutuyorlar." dedi.



Relano, Yemen'de havaalanları, limanlar ve kara sınırlarının kapatılmasının ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdiğini, milyonlarca çocuğa temel insani yardım malzemelerinin ulaştırılamadığını ifade etti.



SINIRLARI AÇIN ÇAĞRISI



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun tüm hava ve deniz limanlarını kapatarak Yemen'e uyguladığı abluka kaldırılmaması durumunda ülkedeki akaryakıtın ay sonuna kadar biteceğini aktaran Relano, aşı maddelerinin de bir ay içerisinde biteceği uyarısında bulundu.



Relano, Yemen'in akaryakıtta tamamen dışa bağımlı olduğunu, akaryakıtın ülkeye sadece deniz yoluyla girdiğini ve son dönemdeki abluka nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yüzde 60 arttığına dikkat çekti.



Sağlıktan, su dağıtımına kadar ülkede birçok sektörün akaryakıta ihtiyaç duyduğunun altını çizen Relano, acilen sınırların açılması gerektiğinin altını çizdi.



ÇOCUK FELCİ UYARISI



Ablukanın sivillere yönelik etkisine ilişkin bir soru üzerine Relano, Yemen'de yarısı çocuk olmak üzere 7 milyon kişinin kıtlık sınırında olduğunu, 2,2 milyon çocuğun akut beslenme yetersizliği yaşadığını ve bu çocukların 385 bininin hayatta kalabilmek için tedaviye ihtiyaç duyduğu vurguladı.



Relano, Yemen'de 1 milyona yakın çocuğun, çocuk felci riski altında yaşadığını, ablukanın kalkmaması durumunda ülkedeki insani durumun daha da kötüleşeceğini kaydetti.



