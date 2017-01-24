Yemen'de dost ateşi: 6 ölü

Koalisyon güçlerinin stratejik öneme sahip Kehbub bölgesinde bir askeri noktayı "yanlışlıkla" vurması sonucu 6 asker öldü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Aden ile El-Muha kentlerini bağlayan batı sahil yolu üzerinde bulunan Kehbub bölgesinde ordu güçlerine ait bir noktayı "yanlışlıkla" vurması sonucu 6 askerin öldüğü bildirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Babul Mendeb Boğazı yakınlarında stratejik öneme sahip Kehbub bölgesinde bulunan askeri nokta, koalisyon uçakları tarafından "yanlışlıkla" bombalandı. Olayda Husilerin Aden'den çıkarılmasının ardından kurulan Ziyad Tugaylarından 6 Yemen askeri hayatını kaybetti, 2 asker de yaralandı.



Koalisyon güçlerinden henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.



Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ahmed Yusuf el-Yafii, dün yaptığı açıklamada, stratejik öneme sahip El-Muha ilçesinin şiddetli çatışmalar sonucunda tamamen kurtarıldığını duyurmuştu.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlılarına karşı Yemen'deki meşru hükümet güçlerine destek veriyor.