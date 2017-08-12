Yemen'de BAE helikopteri düştü: 4 ölü

Teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve iki astsubay olduğu açıklandı.

Yemen'in Şebve kentinde, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.



BAE Haber Ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığına dayandırdığı haberde, Şebve'deki rutin görevini yerine getirdiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin Yüzbaşı Ahmed Halife el-Beluşi, Üsteğmen Casim Salih ez-Zeabi ile astsubaylar Muhammed Said el-Hassani ile Semir Muhammed Murad Ebubekir olduğu ifade edildi.



Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, koalisyona ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle hükümet güçlerinin kontrolündeki bir yere mecburi iniş yaptığını ve mürettebatın hafif yaralandığını duyurmuştu.