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12 Ağustos 2017 08:30 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2017 08:31

Yemen'de BAE helikopteri düştü: 4 ölü

Teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin bir yüzbaşı, bir üsteğmen ve iki astsubay olduğu açıklandı.

Yemen'de BAE helikopteri düştü: 4 ölü

Yemen'in Şebve kentinde, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği koalisyon güçleri bünyesindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle zorunlu inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu 4 askerin öldüğü bildirildi.

BAE Haber Ajansı WAM'ın Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığına dayandırdığı haberde, Şebve'deki rutin görevini yerine getirdiği sırada düşen helikopterde hayatını kaybeden askerlerin Yüzbaşı Ahmed Halife el-Beluşi, Üsteğmen Casim Salih ez-Zeabi ile astsubaylar Muhammed Said el-Hassani ile Semir Muhammed Murad Ebubekir olduğu ifade edildi.

Koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türki el-Maliki daha önce yaptığı açıklamada, koalisyona ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle hükümet güçlerinin kontrolündeki bir yere mecburi iniş yaptığını ve mürettebatın hafif yaralandığını duyurmuştu.

Etiketler: helikopter kazasıyemenBAE


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