Yemen'de BAE gemisine füzeli saldırı

Husilerin, Muha Limanı'ndan denize açılan gemiye yönelik saldırısında bir kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir gemiye Yemen'deki Husiler tarafından füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.



Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Komutanlığının açıklamasında, Yemen'in batısında yer alan Hudeyde kentindeki Muha Limanı'ndan denize açılan BAE'ye ait bir gemiye Husiler tarafından füzeyle saldırı düzenlendiği ifade edildi.



Saldırıda geminin zarar görmediği ancak içindeki kişilerden birinin yaralandığı duyuruldu.



Yemen'de Husiler dün ülkenin batısındaki El-Muha kenti açıklarında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş gemisine füze saldırısı düzenlediklerini ileri sürmüştü. Bu açıklama Suudi Arabistan yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise El-Muha'nın kuzeyindeki Husi mevzilerine hava saldırılarında bulunmuştu.