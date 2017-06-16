Yemen'de 3 yılda 11 bin 251 kişi hayatını kaybetti

Yemen İnsan Hakları Bakanı Asker, "Husilerin darbeyi gerçekleştirdiği 2014'ten bu yana binden fazlası çocuk ve 684'ü kadın olmak üzere 11 bin 251 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Husileri, 2014'te başkent Sana'yı ele geçirmelerinden bu yana 11 bin 251 kişinin ölümüne neden olmakla suçladı.



Yemen Haber Ajansı SABA'ya göre, Asker, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonunun İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Husilerin uluslararası insan hakları hukukunu çiğnediğini söyledi.



"Husilerin darbeyi gerçekleştirdiği 2014'ten bu yana binden fazlası çocuk ve 684'ü kadın olmak üzere 11 bin 251 kişi hayatını kaybetti." diyen Asker, sadece 2017'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu 500'ü aşkın sivil ile 8 basın mensubunun öldüğünü, bir gazetecinin idam cezasına çarptırıldığını aktardı.



Asker, Husilerin Taiz kentinde yerleştirdiği mayınlar nedeniyle yalnızca 20 günde 8'i kadın, 14'ü çocuk 62 kişinin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını ifade etti.



"2017'NİN BAŞINDAN BU YANA BİN 930 KİŞİ KAÇIRILDI"



Yemenli bakan, 2017'nin başından bu yana 400'ü zorla kaybetme olmak üzere bin 930 kişinin kaçırıldığını, darbenin başından bu yana kaçırılan ve zorla kaybedilenlerin sayısının 18 bin 734'e ulaştığını, bu yıl 64 evin yıkıldığını ve çok sayıda iş yerinin yağmalandığını dile getirdi.



Zorla askere alınan çocukların sayısında da artış olduğunu bildiren ancak sayı vermeyen Asker, insani yardım alanında da 63 gemi ile 530 tırın Husiler tarafından yağmalandığı bilgisini paylaştı.



Yemen'de iki yılı aşkın süredir Husiler ve onlara destek veren devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile meşru hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.