Yemen topraklarından Mekke'ye balistik füze saldırısı girişimi

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füze, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

Yemen topraklarından Suudi Arabistan'ın Mekke bölgesine atılan balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.



Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, "Hac mevsimini başarısız kılmak için Yemen'deki Husiler tarafından kutsal kent Mekkeye yönelik 'umutsuz' balistik füze saldırısı yapıldığı" belirtildi.



Açıklamada, saldırının Taif kenti yakınlarında bulunan ve kutsal kent Mekke'ye 69 kilometre uzaklıktaki El-Vesile bölgesinde Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından herhangi bir hasara neden olmadan havada imha edildiği ifade edildi.



Husilerin, Yemen topraklarına füze ve silah girişini yapmak için güçlü kontrol mekanizması olmayan Hudeyde Limanı'nı ve insani yardım taşıyan gemileri kullandığı kaydedilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'e, limanların ve insani yardım gemilerinin bu amaçlarla kullanılmasına binaen Yemen vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye atan Husilere gerekli müdahalenin yapılması ve limanlara gelen gemilere yönelik güçlü kontrol mekanizması kurulması için çağrısı yapıldı.