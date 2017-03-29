Yemen Cumhurbaşkanı Hadi: İran, bölgedeki terörün resmi destekçisidir

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, "İran'ın El-Kaide, Hizbulah ve Husiler ile Arap coğrafyasındaki terörün resmi destekçisi" olduğunu belirtti.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, "İran'ın El-Kaide, Hizbulah ve Husiler ile Arap coğrafyasındaki terörün resmi destekçisi" olduğunu belirtti.



Hadi, Ürdün'ün Ölü Deniz bölgesinde düzenlenen 28. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Husiler ile devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarının ülkedeki sosyal dokuyu tahrip ettiğini ifade ederek, "İran, bölgedeki terörün resmi destekçisidir. Husiler ile Salih yanlıları, bölgedeki terörün resmi destekçisi İran ve diğer yarımları El-Kaide ile Hizbullah Yemen'in zenginliklerini yağmaladı." dedi.



"Husiler, Yemen'in kimliğini İran'a doğru yöneltmeye çalışıyor." diyen Hadi, Yemen halkının bunu kesinlikle kabul etmeyeceğini aktardı.



Hadi, Yemen'in güvenliğinin bölgenin güvenliği olduğunu vurgulayarak, Yemen'de Arap kimliğinin köklü olduğunu ve tarihi boyunca bu kimliğin ayrışmadığını kaydetti.



Sana'nın Husilerin denetimi altında olduğuna işaret eden Hadi, "Husilerin denetimi altında olmasaydı, Arap Birliği Zirvesi'ni tarihi Arap asıllı Sana'da misafir etmek isterdik." diye konuştu.



Husilere, silahlarını teslim etmesi, ele geçirdikleri kentlerden geri çekilmeleri ve siyasi bir parti oluşturmaları çağrısında bulunan Hadi, koalisyon güçlerine de askeri müdahale ve Yemen halkına yardımları için teşekkürlerini iletti.



Halihazırda Yemen topraklarının yüzde 80'ininden fazlasının meşru hükümetin denetimi altında olduğunu vurgulayan Hadi, sözlerine şunları ekledi:



"Yemen'deki savaşın uzadığına ilişkin söylemler var. Bunun nedeni komplonun da büyük olduğundandır. Artık, büyük zafere ve tam bir meşruiyete çok az kaldı."



Arap Birliği devlet ve hükümet başkanları, son olarak 25 Temmuz 2016'da sadece 8 liderin katılımıyla Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta bir araya gelmişti.