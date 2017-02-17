Yeme-içmeden vazgeçmedik

JLL Türkiye'nin "2016 Yıl Sonu Raporu"na göre, sıkıntılı geçen 2016 yılını en az hasarla kapatan perakende kolları yeme-içme sektörü ve kozmetik oldu.

JLL Türkiye'nin "2016 Yıl Sonu Raporu"na göre, sıkıntılı geçen 2016 yılını en az hasarla kapatan perakende kolları yeme-içme sektörü ve kozmetik oldu.



Ticari gayrimenkul üzerine profesyonel ve finansal hizmetler veren JLL Türkiye'nin, Türk ekonomisinin ve Türkiye ticari gayrimenkul pazarının 2016 görünümü ile 2017 beklentilerini ayrıntılı olarak özetlediği "2016 Yıl Sonu Raporu" yayınlandı.



PERAKENDEDE ZİYARETÇİ SAYISI DEĞİŞMEDİ



JLL'nin çalışmasında, reel sektörün taşıyıcısı olarak konumlandırılan perakende sektörü ile ilgili önemli tespitler yer alıyor. Rapora göre 2016'da organize perakendedeki ziyaretçi sayısı bir yıl öncesine göre aynı seviyede kaldı. Sektör bağlamında bakıldığında ise yeme-içme ile kozmetik sektörlerindeki markalar krizden en az etkilenen perakendeciler olarak öne çıktı. Oyuncak gibi ürünlerin de sunulduğu çocuk marketleri ve spor giyim markaları da yıl boyunca iyi performans gösterdi.



Küresel perakende görünümünde yeme-içme sektörüne ayrılan alanlar her yıl artış gösterirken, Türkiye organize perakende pazarında son dönemde açılan alışveriş merkezlerindeki gastronomi alanlarının yüzde 30 seviyesine ulaştığı görüldü.



CADDELERDE EN AZ ETKİLENEN NİŞANTAŞI



JLL'nin 2016 raporunda, cadde perakendeciliği bölümüne de yer verildi. Çalışmaya göre, siyasi ve makro ekonomik gelişmelerden olumsuz açıdan en az etkilenen bölge Nişantaşı olarak belirlendi. Teşvikiye'nin en üst segmente, Rumeli Caddesinin ise orta gelir grubuna hitap ettiği dengeli marka karmasını muhafaza eden Nişantaşı, City's Alışveriş Merkezinin katkıları ile önemli bir ayak trafiği çekiyor.



Diğer yandan en az etkilenen alışveriş caddeleri Nişantaşı'nda gözükse de, buradaki caddeler de gündemden etkilendi. Nişantaşı'nda alışveriş caddeleri 2015 yılında yüksek müşteri talebine arz bağlamında cevap veremiyorken, 2016'da düşen talep karşısında boş mağazalara ev sahipliği yaptı.



İSTANBUL CAZİBESİNİ KORUYOR



Raporun otel pazarı bölümünde, 2016'yı terör saldırıları ile geçiren İstanbul'un şaşırtıcı bir şekilde cazibesini koruduğuna işaret edildi. İstanbul, MasterCard Küresel Destinasyon Şehirler Endeksi 2016'ya göre dünyanın başlıca destinasyonlarından biri olarak konumunu koruyor. İstanbul hala dünyada en çok ziyaret edilen 8. destinasyon ve 2009-2016 yılları arasında Hamburg ve Berlin'in ardından Avrupa'da en hızlı büyüyen üçüncü kent olmaya devam ediyor.



Bu bilgilere ek olarak, son 10 yılda havalimanı gelişlerinde istikrarlı bir şekilde artış görülüyor. 2016 yılında, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanarak İstanbul'a gelen yolcu sayıları 2015 yılına göre yüzde 0,3 artış göstererek 89 milyonu aştı.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"



Raporda görüşlerine yer verilen JLL Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş şunları kaydetti:



"Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Özellikle ticari gayrimenkulde 'Bekle-Gör' dönemini yaşıyoruz. Ülkemize ve işimize sahip çıkarsak ticari alanlar gelişimini sürdürür. Sağlık ve alışveriş turizmi imkanları pazardaki çeşitliliği ve talebi artıracak.



Dolardaki artış piyasaları olumsuz etkilese de perakende sektörü iç dengelerini buluyor. 2017 kolay bir yıl olacak diyemeyiz ancak yılın ikinci yarısı turizmin yeniden canlanmasıyla atağa kalkacağız."