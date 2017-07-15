Yellen'in Fed'e veda edeceği öngörülüyor

Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed Başkanı Janet Yellen'i yeniden atamasına fazla şans vermiyor.

Wall Street Journal'ın 63 ekonomistle yaptığı ankete göre, finans ve akademi dünyası, Fed Başkanı Yellen'in ikinci kez atanmasına yüzde 20,8 ihtimal veriyor.



Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık döneminin gelecek şubat ayında dolmasıyla Fed'e veda etmesinin görevinde kalmasından daha olası olduğu görüşünde birleşen ekonomistler, yeni Fed başkanının kim olacağı konusunda ise birbirinden oldukça farklı düşünüyor.



Ankete katılan ekonomistler, Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn'un Yellen'in selefi olmasına ortalama yüzde 13,7 olasılık verdi.



Hafta içinde Politico, ismini vermediği 4 kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın Cohn'u atayacağını yazmıştı.



Eski Goldman Sachs yöneticisi Cohn'u yüzde 11,5 ile Fed'in eski Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh izledi. Fed'e ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, bankanın yönetim kurulunda 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.



Merkez bankalarının faiz oranını belirlerken kullanabileceği "Taylor Kuralı" ile ünlü Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ın yeni Fed Başkanı olmasına yüzde 11,3 olasılık tanındı.



Amerikalı ekonomistlerin yeni Fed Başkanı için belirlediği olası isimler arasında George W. Bush'un Başekonomi Danışmanı Glenn Hubbard, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, eski Dallas Fed Başkanı, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett ve JP Morgan Chase'in Başkanı James Dimon yer aldı.