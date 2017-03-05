Yelken tutkusu soğuk hava dinlemedi

Van'da bir grup öğrenci, soğuk havada Van Gölü'nde yaptıkları antrenmanlarla Türkiye Yelken Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Van'da bir grup öğrenci, soğuk havada Van Gölü'nde Türkiye Yelken Şampiyonası için antrenman yapıyor.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) yelken takımındaki 6 öğrenci ve antrenörleri İsmet Akbulut, İzmir'in Çeşme ilçesinde 27 Mart-4 Nisan'da düzenlenecek şampiyona için çalışmalarına devam ediyor.



Van Gölü'nde soğuk havada yelkenlerini kayalıkların üzerinden suya indiren öğrenciler, şampiyonada derece almak için yoğun çaba gösteriyor.



YYÜ Su Sporları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı antrenör Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarına ara vermediklerini söyledi.



Şampiyonada derece hedeflediklerini anlatan Akbulut, "Şartlar ne olursa olsun yılmadan, azim göstererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geçenlerde teknelerimizi çıkardığımız marina tamamen donmuştu. Biz de teknelerimizi kayalıklar üzerinden göle indirmek zorunda kaldık." dedi.



Akbulut, soğuk havada basınç nedeniyle rüzgar oluşmadığını buna rağmen ellerinden geldiği kadar idman yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Yelken şampiyonasında Van'ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini vurgulayan Akbulut, "Tabii bizim diğer takımlarla mücadele etmemiz biraz zor. Çünkü orada her gün rüzgar var. Burada rüzgar yakalamada sıkıntı çekiyoruz. Hedefimiz bu yıl şampiyonlarda dereceler elde ederek milli takıma sporcu göndermek." diye konuştu.



"ŞAMPİYONA HEDEFLERİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Takımın sporcularından YYÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Harun Mert ise soğuk ve karlı havalarda yelken sporuyla uğraşmanın hem zevkli hem de riskli olduğunu ifade etti.



Bu sporu yaparken hayatının en güzel anlarını yaşadığını belirten Mert, "Bu yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle bizim için çok zor geçti. Ama bahane üretmiyoruz. Şampiyona hedeflerimize ulaşmak için tüm hazırlığımızı yapıyoruz. Bu koşullarda tek bir amacımız var, o da derece almak." dedi.