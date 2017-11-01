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01 Kasım 2017 12:06 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2017 12:07

YEKDEM 2020'de sona erecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "YEKDEM 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; "hayır" devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu." dedi.

YEKDEM 2020'de sona erecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Özellikle günün ihtiyaçlarını karşılamak noktasında YEKDEM 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; "hayır" devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA'yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz." dedi.

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