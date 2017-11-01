YEKDEM 2020'de sona erecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "YEKDEM 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; "hayır" devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Özellikle günün ihtiyaçlarını karşılamak noktasında YEKDEM 2020'de sona erecek ve ilk ağızdan söylüyorum; "hayır" devam etmeyeceğiz. O günün koşullarında ciddi katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA'yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz." dedi.



