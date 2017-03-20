YEKA projesiyle 1,3 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanı projesiyle 1,3 milyar doları aşan bir yatırım gerçekleşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Karapınar Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanı (YEKA) projesiyle 1,3 milyar doları aşan bir yatırımın gerçekleşeceğini belirterek, "Bugün Türkiye enerji sektörü açısından devrim niteliğinde bir günü yaşadık. Benim çılgın proje olarak adlandırdığım ve çok kritik bir kavşak olan güneşte bugün gerçekleştirdiğimiz ihaleyle önemli bir adım attık. Bu alanda, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek bir enerji sektörünün önünün açıldığını düşünüyorum, çünkü önümüzdeki aylarda benzer bir ihaleyi inşallah rüzgar enerjisinde de yapacağız." dedi.



İhale sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, söz konusu projeyi "çılgın proje" olarak adlandırdığını ve bu projenin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını anlattı.



Yenilenebilir kaynaklarda kritik bir kavşak olan güneş enerjisinde çok önemli bir adım atıldığını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin yerli kaynaklarından hem daha ucuz hem de daha kaliteli ve son teknolojileri ihraç etme kapasitesini de geliştirecek şekilde bir ihale modeli ve stratejisiyle ülkenin önümüzdeki dönemine ışık tutacak bir projeyi hayata geçirmek için önemli bir adım attık. Bugün farklı ülkelerden gelen yatırımcıların kıyasıya bir yarışına şahitlik ettik. Bu ihalenin sonunda Kalyon-Hanwha Grubu kilovatsaat başına 6,99 centlik fiyatla hem Türkiye yenilenebilir enerjisi açısından hem bölgede güneş enerjisi ve piyasası açısından çok büyük bir yatırım taahhüdü ile kazanan grup oldu."



Bakan Albayrak, bu devrim niteliğindeki ihale sonunda çıkan resmin Türkiye, piyasalar ve yatırımcı için hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:



"Burada 1,3 milyar doları aşacak bir yatırımın ötesinde artık Türkiye'de güneş enerjisinde teknoloji üreten, Ar-Ge yatırımını da yaparak hem iç piyasada değerlendirilecek hem de bölgeye ihraç edilecek bir sürecin de başlangıcına şahitlik etmiş olduk. Bu alanda, Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilecek bir enerji sektörünün önünün ardına kadar açıldığını düşünüyorum, çünkü önümüzdeki aylarda benzer bir ihaleyi inşallah rüzgar enerjisinde de yapacağız. Türkiye'de bu ve benzeri yatırımların teknoloji ile gelişmesi, büyüyen Türkiye idealine çok önemli hizmetler edecek. Bugün itibarıyla güneş enerjisinin çılgın projesi diyeceğimiz ve dünya üzerinde kurulu en büyük fotovoltaik saha dediğimiz bin megavatlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu tarz, büyük bir yatırım Türkiye ekonomisinin, Türkiye enerji sektörünün büyüklüğü açısından da çok önemli bir mesaj veriyor. Bu ihaleleri gerçekleştirirken, çıkan sonucun ekonomik değeri nedir diye baktığımızda, çok tarihi bir resim ortaya çıkıyor. Daha düne kadar güneş enerjisinde üretilen elektriğin teşviki ile birlikte uyguladığımız fiyat politikası 13,3 cent alım garantisinin üzerine yerli ekipman kullanımına bağlı 19,5 cent olarak uygulanan bu enerjinin maliyet politikası, bugünkü ihaleyle 6,99 cente düşerek, neredeyse üçte biri rakamla tarihi resmi bir başarıyı ortaya koyuyor."



"TÜRKİYE'Yİ DAR KALIPLARA SOKMAYA ÇALIŞANLAR..."



Türkiye'yi dar kalıplara sokmak isteyenlere rağmen çabalarının süreceğini anlatan Albayrak, "Birileri ne derse desin, biz hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kriz tellallarına, herhangi bir konvansiyonel enerjiye muhalefete, Türkiye'yi dar kalıplara sokmaya çalışanlara rağmen, 'yerli kömürü de yapacağız, güneşi de yapacağız' dedik." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Karapınar YEKA projesinde, elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulumunda yaklaşık 700 ve fabrikanın işletilmesinde 200 ila 350 daimi personel, Ar-Ge faaliyetlerinde 100 tam zamanlı teknik personelin doğrudan istihdam olanağı sağlanırken, yerli tedarik zinciri ile ayrıca binin üzerinde personelin dolaylı istihdamı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.



Bugünkü ihale sonrasında ortaya çıkacak proje ile Türk milletinin en son teknolojiyi takip edebileceğini, aynı zamanda da uygun maliyetli enerjinin kazandırılacağını aktaran Albayrak, bu sonucun Türkiye'nin geleceğine olan güveni dünyadaki küresel platform çerçevesinde ortaya konulmasında dolayı da ayrıca memnun olduklarını söyledi.



Bakan Albayrak Konya-Karapınar'da gerçekleşecek yatırım için bir yılı aşkın süredir devam eden hazırlık çalışmaları için tüm ekibine de teşekkür etti.