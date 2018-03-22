Yedek kulübesinin Gole Katkısında Lider Başakşehir

Medipol Başakşehir'de Spor Toto Süper Lig'de atılan 684 golün 82'si yedek futbolculardan geldi.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 haftada oyuna sonradan giren isimler içinde Medipol Başakşehirli futbolcular 10 gole imza attı.

Ligde ilk 26 haftalık süreçte atılan 684 golün 82'si yedek futbolculardan geldi. Tüm takımlar yedek kulübesinden katkı alırken Medipol Başakşehir'de sonradan oyuna giren isimler 10 gol kaydetti.

Medipol Başakşehir'i 7 golle Galatasaray, altışar golle Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Trabzonspor, beşer golle Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor, dörder golle Gençlerbirliği, Kayserispor, Osmanlıspor, üçer golle Aytemiz Alanyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, iki golle Antalyaspor ve 1 golle Bursaspor yedek kulübeleri izledi.

Soldado'dan bir maçta 3 gol

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçının 61. dakikasında oyuna dahil olan Roberto Soldado 3 gol atarken, Beşiktaş-Kardemir Karabükspor müsabakasında 56. dakikada sahaya giren Vagner Love 2, Göztepe-Osmanlıspor müsabakasına 53. dakikada oyuna dahil olan Sokol Cikalleshi de 2 gol kaydetti.

En golcü Mevlüt Erdinç

Oyuna sonradan dahil olanlar içinde Medipol Başakşehirli Mevlüt Erdinç, 4 golle en golcü isim olurken, Fenerbahçe'den Soldado, Medipol Başakşehirli Kerim Frei ve Trabzonsporlu Hugo Rodallega yedek kulübesinde başladıkları maçlarda üçer gol atmayı başardı.

Aytemiz Alanyaspor'dan Mbilla Etame, Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ile Vagner Love, Demir Grup Sivasspor'da Zoro Cyriac Gohi Bi, Fenerbahçe'den Mathieu Valbuena, Galatasaray'dan Sinan Gümüş, Kardemir Karabükspor'da oynadığı dönemde Mustapha Yatabare, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran ile Sokol Cikalleshi'nin yanı sıra Kardemir Karabükspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor formaları giyen Yevgen Seleznov ise sonradan dahil oldukları müsabakalarda ikişer gole imza attı.

Kaynak: AA