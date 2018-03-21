YDUS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı

Adaylar, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme tercih işlemlerini, 26 Mart'a kadar yapabilecek

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2017-YDUS ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri, 26 Mart'a kadar bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr " internet adresinden gerçekleştirilecek.

Ek yerleştirme ücreti olan 15 lira, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı ya da banka kartı ile yatırılabilecek. Ödeme, banka veya ATM'lerden yapılamayacak.

Ödeme şekli tercih işlemleri tamamlandıktan sonra adayların, tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar ödemeyi yapması gerekecek. Ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler, yerleştirme işlemine alınmayacak.

Ek yerleştirme, 2017-YDUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacak. Tercihte bulunacak adayların, ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.