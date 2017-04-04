YDS temel soru kitapçıkları erişime açıldı

ÖSYM tarafından 2 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS (İlkbahar Dönemi) temel soru kitapçıkları, merkezin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2017-YDS İlkbahar Dönemi temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayımlanmasına ilişkin duyuru yapıldı.



Buna göre, 2 Nisan'da uygulanan 2017-YDS (İlkbahar Dönemi) temel soru kitapçıkları, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin AİS üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecek.



Öte yandan, 2017-YDS İlkbahar Dönemi temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinden incelenebilecek.



2017-YDS İlkbahar Dönemi soruları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olacak ve telif hakları ÖSYM'ye ait olacak. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.