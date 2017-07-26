YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 17 Eylül'de düzenlenecek 2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS) sonbahar dönemi başvuruları, bugünden itibaren 3 Ağustos'a kadar alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS sonbahar dönemi başvurularının, 3 Ağustos'a kadar yapılacağı ve daha sonra başvuru süresi içinde sınav ücretinin ödeneceği aktarıldı.



Adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.