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26 Temmuz 2017 18:19 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2017 18:20

YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 17 Eylül'de düzenlenecek 2017 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2017-YDS) sonbahar dönemi başvuruları, bugünden itibaren 3 Ağustos'a kadar alınacak.

YDS sonbahar dönemi başvuruları başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YDS sonbahar dönemi başvurularının, 3 Ağustos'a kadar yapılacağı ve daha sonra başvuru süresi içinde sınav ücretinin ödeneceği aktarıldı.

Adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

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