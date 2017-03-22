Yazları ağaç üstünde kışları mağarada yaşıyor

Sırbistan'da 65 yaşındaki Panta Petrovic, yaz aylarını ağacın üzerine inşa ettiği barakada, kışı ise civardaki bir mağarada geçiriyor.

Sırbistan'ın güneydoğusundaki Pirot şehrinde 65 yaşındaki Panta Petrovic, yaz aylarını Gradasnicka nehri yanındaki bir ağacın üzerine inşa ettiği barakada, kış dönemini ise Stare dağının eteklerindeki mağarada geçiriyor.



Son 10 yıldır doğa ile iç içe yaşayan Petrovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençliğinde yurt dışında çalışarak elde ettiği emekli maaşıyla geçindiğini, toplumsal beklentilerden uzak özgür bir hayat sürdüğünü söyledi.



Petrovic, "Şimdi yaşadığım özgürlüğü parayla satın alamam. Elektrik ve su faturası yok. Temel ihtiyaçlarımı doğanın bana sunduklarıyla karşılıyorum." diye konuştu.



Kışın sona ermesiyle 25 metre uzunluğundaki mağaradan çıkarak "yazlık" evine geçtiğini, yanına keçi, oğlak, köpek, kedi ve tavuklarını da getirdiğini dile getiren Petrovic, hayvanları arasında vahşi bir domuzun da bulunduğunu anlattı.



Petrovic, "Vahşi domuzu mağarada yaşarken buldum. Üç senedir benimle. Bulduğumda 9 kiloydu, şimdi 200." ifadelerini kullandı.



KURTLARIN SALDIRISINA UĞRADI



Nehirde yıkanan, toprağın üzerinde uyuyan Petrovic, kış aylarında mağarada kaldığı dönemde kurtların saldırısına uğradığını, kurtların iki kuzusunu ve dört oğlağını aldıklarını ve bir daha da geri dönmediklerini söyledi.



İnsanların, neden böyle bir hayatı tercih ettiği konusunda kendisine sorular sorduğunu aktaran Petrovic, "Beş kez aşık oldum ama hiç evlenmedim. Altı çocuğum var. Onların bana karışma hakkı yok. Çünkü ben de onların hayatlarına karışmıyorum." dedi.