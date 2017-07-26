Yazılı medya istatistikleri

Türkiye'de geçen yıl gazete ve dergilerin sayısı, 2015'e göre yüzde 7,9 azaldı.

Türkiye'deki gazete ve dergilerin sayısı, 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 7,9 azaldı. Geçen yıl 6 bin 265 gazete ve dergi yayımlanırken, bu yayınların yüzde 59,7'sini dergiler oluşturdu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 2016'da yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2015'e göre yüzde 7,9 azalarak 6 bin 265 oldu. Bu yayınların yüzde 59,7'sini dergiler oluşturdu.



Gazete ve dergilerin tirajı, 2016'da 2015'e göre yüzde 20 azaldı. Türkiye'de geçen yıl yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 705 milyon 225 bin olurken, bunun yüzde 94,1'inin gazetelerden oluştuğu kayıtlara geçti.



Geçen yıl gazetelerin yüzde 90,7'si yerel, yüzde 6,6'sı ulusal, yüzde 2,6'sı bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 54,8'i ulusal, yüzde 39,3'ü yerel, yüzde 5,8'i bölgesel yayın gerçekleştirdi.



Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82'sini ulusal, yüzde 16,5'ini yerel ve yüzde 1,5'ini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 71,6'sını ulusal, yüzde 24,3'ünü yerel ve yüzde 4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.



YILLIK TRAJIN YÜZDE 90'I GÜNLÜK GAZETELERDEN



Geçen yıl gazetelerin yüzde 30'u haftalık, yüzde 24'ü haftada 2-6 gün arası, yüzde 15,5'i günlük olarak yayımlandı, diğerleri değişik periyotlarla okurlarına ulaştı. Dergilerin ise yüzde 23,8'i aylık, yüzde 21,2'si üç aylık, yüzde 15'i altı aylık olarak yayımlanırken, farklı periyotlarla yayımlanan dergiler de kayıtlara geçti.



Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 90'ını günlük, yüzde 5,9'unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,3'ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 56'sını aylık, yüzde 12,2'sini haftalık, yüzde 11,7'sini üç aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.



Yayımlanan gazetelerin yüzde 86,9'u siyasi-haber-güncel, yüzde 2,9'u sektörel-mesleki, yüzde 2,1'i yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin yüzde 18,1'i sektörel-mesleki, yüzde 13,3'ü akademik, yüzde 7,6'sı eğitim-sınav içerikli yayım gerçekleştirdi.



Gazetelerin yüzde 12,8'i, dergilerin ise yüzde 9,2'si geçen yıl ek verdi.