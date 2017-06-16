Yazar ve akademisyenlerden Katar'a ve Karadavi'ye destek

Bir grup yazar, akademisyen ve din adamı, Katar ve Yusuf el-Karadavi 'ye destek açıklaması yaptı.

Aralarında Yusuf Kaplan, Nureddin Yıldız, Ali Rıza Demircan, Ahmet Taşgetiren, Faruk Beşer gibi isimlerin yer aldığı bir grup yazar, akademisyen ve din adamı Katar ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'ye destek açıklaması yaptı.



Siyer Vakfı öncülüğünde yapılan yazılı açıklamada, ABD başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretinin işaret fişeği kabul edilip Katar'ı ablukaya alma ve ardından peş peşe gelen hamlelerin, emperyalist güçlerin İslam dünyasını karıştırmaya devam edeceklerinin göstergesi olduğu belirtildi.



İslam düşmanlarının, Müslümanların bir araya gelmemesi, toparlanmaması, vakarlı bir şekilde ayağa kalkmaması, mezhep ve meşrep çatışmaları ile sarsılması için tuzaklar kurduğu aktarılarak, Katar gündemiyle görülen ve yaşanan olayların yeni bir döneme girildiğinin emareleri olduğu kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yusuf el-Karadavi gibi hatırı sayılır İslam alimlerine ve tarihlerinde hiçbir aşırılık ve hikmetsizlik görülmemiş Müslüman Kardeşler (İhvan-ı Müslimin) ve İslami Direniş Hareketi (HAMAS) gibi İslam dünyasının yüz akı olan hareketlere reva görülenler; haksızlıktır, akılsızlıktır, iz'ansızlıktır. Bu iki güzide hareketi terörist olarak suçlayıp onlara yakın duran herkesi düşman saymak; ümmeti düşünen ve emperyalizme karşı duran herkesi yok etmek istemekle eş anlamlıdır. Yusuf el-Karadavi ve onun gibi alim ve mütefekkirler, bu ümmetin yüz akıdır, vicdanıdır. Onlara düşmanlık, İslam'ın kültür mirasına ve ümmet anlayışına düşmanlıktır. Emperyalistlerin isteği dışında İslam düşünüş ve yaşayış biçimine düşmanlıktır. Yusuf el-Karadavi ve onun gibi alimlere uygulanan haksız ve hukuksuz eylemin tüm İslam alimlerine yapılmış olduğunu kabul eden bizler, Katar'ın ve Yusuf el-Karadavi'nin şahsında emperyalizme karşı duran tüm alim ve mütefekkirlerin yanında olduğumuzu beyan ediyor ve onlara yapılan bu akıl dışı uygulamaya son verilmesini istiyoruz."



Açıklamayı, Abdullah Yıldız, Abdullah Ci̇hangi̇r, Abdullah Büyük, Abdulmetin Balkanlıoğlu, Abdullah Tırabzon, Abdulaziz Kutluay, Abdulvahap Eki̇nci̇, Abdulhamit Ramazanoğlu, Ahmet Ağırakça, Abdulhakim Erkemen, Ahmet Taşgeti̇ren, Abdulhamid Kahraman, Ali Rıza Temel, Ali Rıza Demi̇rcan, Ahmet Varol, Ahmet Hamdi Yıldırım, Ahmet Bulut, Celalettin Vatandaş, Faruk Beşer, Emrullah Hati̇boğlu, İsmail Lütfi Çakan, İbrahim Cücük, İhsan Şenocak, Kazım Sağlam, Kerim Buladı, Maruf Çeli̇k, Mehmet Göktaş, Muhammed Emin Yıldırım, Mehmet Paksu, Muhammed Özkılınç, Mustafa Ağırman, Mehmet Salih Eki̇nci̇, Metin Karabaşoğlu, Mehmet Çelen, Nureddin Yıldız, Mehmet Beşir Eryarsoy, Ömer Döngeloğlu, Ömer Aytaş, Ramazan Kayan, Recep Songül, Salih Turgut, Şinasi Gündüz, Talha Hakan Alp, Vehbi Karakaş, Yusuf Kaplan ve Yusuf Ziya Kavakçı imzaladı.