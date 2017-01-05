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Yazar Özdenören, KYK yurtlarında kalan gençler ile buluştu

Yazar Özdenören, KYK yurtlarında kalan gençler ile buluştu

Yazar Rasim Özdenören (sağda) ile şair Recep Garip (solda), Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Çınaraltı Sohbetleri"nde, gençler ile bir araya geldi.
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Gündem 05 Ocak 2017 - 09:49

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