Yaz okulu için geceden sıraya girdiler

Trakya Üniversitesinde açılan yaz okuluna kayıt olabilmek için başka üniversitelerden gelen öğrenciler, geceden sıraya girdi.

Okudukları üniversitelerde kaldıkları dersleri, dönemleri uzamaması için yaz okulunda tamamlamak isteyen pek çok öğrenci, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde açılan yaz okuluna kayıt olmak için Edirne'ye geldi.



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Kadın Sağlığı ve Hemşireliği gibi derslerin kotasının 50 öğrenci ile sınırlı olması nedeniyle öğrenciler, geceden kayıt kuyruğuna girdi. Pek çok öğrenci ise bu durumu sosyal medyada paylaştı.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da talimat vererek, mağduriyet yaşanmaması için fakülte genel sekreterliğince gelen öğrencilerin ön kaydının yapılmasını istedi. Kayıtları tamamlanan öğrencilere pasta ve meşrubat ikramında bulunuldu.







KAYIT İÇİN UYUMADIK



Mersin Üniversitesi öğrencisi Yusuf Altun, Mersin'den 20 kişilik öğrenci grubuyla geldiklerini söyledi.



Mersin Üniversitesi öğrencisi Ahmet Bayhan da kayıtlar için 24 saat öncesinden Edirne'ye geldiğini ve şanslı 50 kişi arasına girdiği için mutlu olduğunu ifade etti.



Bir başka öğrenci Erdoğan Uçan ise kota olduğu için erken geldiklerini ifade ederek, "Kontenjan sınırı olduğu söylenince erkenden geldik. Göze aldık, yani 'Sabahlayacağız.' dedik. Sağ olsunlar sıra verdiler. Kadın doğum dersini alıyorum. Kartonları sonradan getirdiler, hava da soğuk olunca açmasalardı sabahlayacaktık. Kayıt için uyumadık." diye konuştu.



Mersin Üniversitesi öğrencisi Eda Çanak, kayıt yaptırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kaydı yaptırdım çok şükür. Bayağı bekledik burada yağmurun altında ama nihayetinde aldılar. Yani burada sabahladık." dedi.



Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu da öğrencilerin mağdur olmamaları için çaba sarf ettiklerini ifade ederek, bazı derslerde kotaya rağmen yeni sınıf açma girişimleri olduğunu kaydetti.



Yaz okulunun 30 Haziran'a kadar sürecek ön kayıt kayıtlarının ilk günü tamamlandı. Dersler 3 Temmuz'da başlayacak.



