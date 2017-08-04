Yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak

Başbakan Yıldırım, "Yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Gündemimiz gayet yoğun, özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız." dedi.



Yıldırım, Yenimahalle ilçesindeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanıklarına yönelik tek tip kıyafet uygulamasına ilişkin hazırlıkların hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Nedir durum?" diye sordu. Adalet Bakanı Gül de çalışmaların devam ettiğini, daha sonra kamuoyuna arz edileceğini bildirdi.



Bir gazetecinin "Çalışmalar ne noktada, renk belirlendi mi?" sorusuna Başbakan Yıldırım, "Sahibine soralım, ilk ağızdan?" karşılığını verdi.



Bunun üzerine Adalet Bakanı Gül, "Yasal bir çalışma gerekiyor. Olgunlaştıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Netleşen bir durum yok, netleştikçe kamuoyuyla paylaşılacak." ifadelerini kullandı.



"Ankara Valiliği'nin ağustos ayına ilişkin aldığı yasaklara ilişkin, CHP'nin 30 Ağustos tepkisi doğdu. 30 Ağustos törenleri de yasaklara dahil olacak mı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bakalım Ankara Valisi ne diyor, gel bakalım." dedi.



Soruyu yanıtlayan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Bu yasak sadece Kızılay'da Yüksel Caddesi ve civarındaki eylem yapılan, yasa dışı bazı örgütlerin eylem haline getirdiği alanı kapsıyor, diğer her türlü eylemler, programlar bu yasağın dışındadır." şeklinde konuştu.



"30 Ağustos'ta toplantı yapılmasında bir sakınca olmayacak mı?" sorusu üzerine Topaca, "Hayır, onlar tabii normal prosedüründe gidiyor." dedi.



Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, "Gündemimiz gayet yoğun, özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomiyle ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Bu arada yaz sezonundan da istifade ederek, hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok konuşulan Bakanlar Kurulu vardı, bitti. YAŞ vardı, o da bitti. Bu ara gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, cuma namazı sonrası kendisini bekleyen basın mensuplarıyla da tokalaştı.



Daha sonra Abdülkadir Geylani Camisi'nin avlusundaki kız Kur'an kursunu da ziyaret eden Başbakan Yıldırım'a, Adalet Bakanı Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.