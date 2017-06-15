Yayla turizminin yeni adresi: Tonya

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaylalarıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Trabzon'un Tonya ilçesi, dağ ve yayla turizminin gözdesi oldu.

Yeşilin binbir tonunu yansıtan ormanlarıyla dikkati çeken Tonya, ''mavi zakkum'' olarak isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeklerinin nisan ayından itibaren açmasıyla da ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.



Kadıralak, Erikbeli, Sazalan, Sis Dağı ve Kadırga yaylalarıyla ön plana çıkan Tonya, yeni sezonda ilk turistlerini ağırlamaya başladı.



Son yıllarda yerli ziyaretçilerin yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen turistlerin de tercih ettiği Tonya, ''mavi yıldız'' çiçeklerini görmek ve fotoğraflamak isteyenlerin uğrak mekanı oldu.



Havaların ısınmasıyla fotoğraf sanatçılarının ilk adresi olan ilçe, cazibesiyle ziyaretçilerine eşsiz doğa güzelliklerini bir arada sunuyor.



Dünyaya adını "Tonya tereyağı" gibi yöre ürünleriyle de duyuran ilçe, yöresel lezzetlerinin yanı sıra bozulmamış kültürüyle de dikkati çekiyor.



"TONYA BÜYÜK BİR AVANTAJA SAHİPTİR"



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tonya'nın doğaseverlerin tercihinde son yıllarda ilk sırayı aldığını söyledi.



Tonya'nın dağ ve yayla turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının arttığını söyledi.



Hacısalihoğlu, ilçede turizme dönük potansiyeli artırmak istediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Yörenin sunduğu güzelliklerden yararlanmak isteyenler her geçen gün artıyor. O nedenle amacımız yörenin konaklama tesislerini de artırarak, dağ ve yayla turizminde daha da ön planda olmak. Bu yüzden Tonya Vadisi'nde plansız büyüme yerine, planlı bir turizmin yerleşmesini ve bu plan yerleşince uluslararası standartlarda olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bunu sağladığımız takdirde daha fazla turist çekebilme fırsatımız olacaktır. Bu bakımdan Tonya büyük bir avantaja sahiptir."