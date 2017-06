Yavuz Sultan Selim'in Kurtköy-Paşaköy bağlantısı 4 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 11 kilometrelik Kurtköy-Paşaköy bağlantı yolunu 4 Temmuz'da açacağız." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Behiçbey Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında bakanlık personeli ve aileleriyle bir araya geldi.



Arslan, burada yaptığı konuşmada, bu akşam Türkiye'nin ulaşım tarihinde özellikle son 10 yılda destan yazan bir ekibin mensupları olarak geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldiklerini ifade ederek, "Dünden bugüne Bakanlığın bir başarısı varsa ki var. Kendi payıma düşen kısımda vatandaşımızın takdirinde ama ondan öncesinde tescil edilmiş bir başarı var. O başarı en son 2016'da memnuniyet anketlerinde ulaştırma sektörü yüzde 78'in üzerinde "memnun" diyen vatandaşın tescillediği anketin sonucu. Bu başarıda hepinizin emeği var." diye konuştu.



Bakanlığın, yükleniciler ve hizmet alınanlar da dahil olduğunda 240 bin kişinin ekip ruhuyla hareket ederek, ülkenin her tarafını erişebilir ve ulaşılabilir hale getirdiğini anlatan Arslan, ülke için daha yapacak çok işin olduğunu söyledi.



"OMUZLARIMIZDA 15 TEMMUZ'UN YÜKLEDİĞİ İLAVE SORUMLULUK"



Bakanlığın büyük projeleri hakkında bilgi veren Arslan, gıptayla izlediği İstanbul Yeni Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile denizin üzerine Rize-Artvin Havalimanı'nın yapım çalışmalarının devam ettiğini, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de yapılacağını anlattı.



"Bu ekip, dünyanın çekemediği, kıskandığı, engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığı bir projeyi daha yapacak. Süreçleri devam ediyor, Kanal İstanbul'u yapacak." diyen Arslan, bu ekibin bunlarla yetinmeyeceğini, yetinmemek zorunda olduğunu çünkü bu ülkenin hedeflerinin olduğunu kaydetti.



Bakanlık olarak omuzlarında, 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin yüklediği ilave sorumluğun gereğini yaparak, görev sahalarındaki tüm alanlarda hedeflerini yüksek tuttuklarını belirten Arslan, bütün projeleri sekteye uğratmadan bitirip, ülke insanının hizmetine sunacaklarına dikkati çekti.



Arslan, herkesin tatil yapacağı Ramazan Bayramı'nda vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak için 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaklarını vurgulayarak, "Bizim tatili düşünme lüksümüz yok." dedi.



Bayramdan sonra devam eden 500'ü büyük 3 bin 400 projenin bitmesi konusunda çalışacaklarını dile getiren Arslan, şöyle konuştu:



"Bayramdan sonra 29'undan başlayarak, öncelikle ülkeyi yeşil liman sertifikası vererek, çok daha çevreci liman hizmeti veren bir töreni gerçekleştireceğiz. Kabotaj Haftası dolayısıyla 2 Temmuz'da Çıldır Gölü'nde, Türkiye'nin öbür ucunda Kars'ta, Ardahan'da iskeleler açacağız, gemileri hizmete sunacağız, yelken yarışları yapacağız ki kabotajı, denizciliği ülkenin her yerinde farkındalık oluşturarak, 80 milyona mal edelim. Hemen devamında İstanbul'da çok önemli bir otoyolun tamamlayıcısı olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 11 kilometrelik Kurtköy-Paşaköy bağlantı yolunu 4 Temmuz'da açacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden otoyol bağlantısını yaparak, oradaki trafiği çok daha rahatlayacak, trafiğin akışını hızlandıracağız. Paşaköy'den sonraki otoyol, açık olmadığı için Kurtköy'de mecburen devlet yolu kullanılıyordu, dolayısıyla hafriyat, nakliye ve iş kamyonları aynı bölgeyi kullandığı için olağanüstü sıkışık oluyordu. Bu, İstanbulluların hayatını zorlaştırıyordu. Biz 4 Temmuz'da orayı açarak, ülkemizin insanının hayatını kolaylaştıracak bir işlem yapmış olacağız."