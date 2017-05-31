Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız rekoru

Milli motosikletçi Sofuoğlu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında köprüde saatte 350 kilometre hıza ulaştı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hız rekoru kırdı.



Jandarma montu giyen Sofuoğlu, etkinlik çerçevesinde Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle köprüden geçti.



Daha sonra köprüde hız denemesi yapan ve saatte 350 kilometre hıza ulaşan ve bu anlamda rekor kıran Sofuoğlu'na, katılımından dolayı teşekkür plaketi sunuldu.







Sofuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç hafta kendisine bu talebin iletildiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Ben de seve seve kabul ettim çünkü bu tarz konularda her zaman destek olmaya çalışıyorum. Güzel havayı bekledik. Bugün de hava güzeldi. Ramazan ayı olması ve bu elbisenin içerisinde, motorun üzerinde olmak biraz zorluyor. İnanıyorum ki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bugüne kadar çıkılmış, belki de bundan sonra çıkılabilecek en yüksek hıza da bu vesileyle çıktık, saatte 350 kilometre hızı görebildim. Daha fazlası mümkündü, yalnız burada daha önce hiç deneme yapmamıştım. O yüzden o riski almak istemedim. 350 kilometre hızdan sonra da gazı kestim zaten. Tabii ki köprünün güzel ve asfaltının iyi olması işimi kolaylaştırdı. Jandarma Genel Komutanlığına bu projeye destek olmamı istedikleri için teşekkür ediyorum."







Kendi rekorunu egale edip etmediğine ilişkin bir soruyu da Sofuoğlu, şöyle yanıtladı:



"Geçen sezon, Osmangazi Köprüsü'nün açılışında saatte 400 kilometre hıza ulaşmıştık. Tabii o, çok uzun bir çalışmanın ardından olmuştu. Burada daha önce gelip çalışma yapmadım. Bugün birkaç saat için trafiğe kapatıldı. Bu arada da hiç deneme yapmadan saatte 350 kilometre hızı gördük. Bir köprünün üzerinde 350 kilometre hızı görmek kolay değildir çünkü yukarıdasınız ve büyük bir hava akımı var. Buna rağmen bugün onu hissettim, çok büyük sorun olacağını düşünmedim. Gelmeden önce belki '300 kilometre hız yaparım' diyordum ama o anki rüzgarda 350 kilometre hızın sorun olmadığını hissedince ben de gazı kesmedim. Bu köprünün de rekoru saatte 350 kilometre ile şu anda bizde. Bilmiyorum daha sonra kırılır mı çünkü biz bunu trafiğe kapalı alanda yaptık. Normal şartlarda yapılma şansı zaten yok. Bugün bir fırsat verildi bize, biz de o fırsatı rekorla tamamladık."



Kenan Sofuoğlu, Jandarma Motosiklet Asayiş Timleriyle ve çocuklarla fotoğraf da çektirdi.