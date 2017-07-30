"Yatırımcılar Türkiye'yi bir kalemde silmez"

Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Okyay, "Aslında iyi öngörüsü olan yabancı firma ve yatırımcılar Türkiye'nin potansiyelini biliyor. Türkiye'yi bir kalemde tamamen sildim diyen olacağını zannetmiyorum." dedi.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu'nun 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çan'da düzenlenen törende basın mensuplarıyla bir araya gelerek, ülke ekonomisi ve Kale Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Okyay, aslında iyi öngörüsü olan firma ve yatırımcıların Türkiye'nin potansiyelini bildiğini vurgulayarak, "Aslında iyi öngörüsü olan yabancı firma ve yatırımcılar Türkiye'nin potansiyelini biliyor. Türkiye'yi bir kalemde tamamen sildim diyen olacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.



Zeynep Bodur Okyay, 2016 yılının ortasından 2017 yılının sonuna kadar yapı grubunda 160 milyon lira, teknik grupta 95 milyon lira olmak üzere toplam 255 milyon lira yatırım yapmış olacaklarını kaydetti.



"UÇAK MOTORU YAPMAK ZOR AMA YAPILMAYACAK İŞ DEĞİL"



Ar-Ge şirketinde tamamladıkları projeler olduğunu belirten Okyay, "F-35'te parça sayımız 400'ü geçti. Orada da parça üretiminden tasarım ve dizayn kabiliyeti kazanıp daha farklı alanlara yönelmek istiyoruz. Biz uçak motoru parçası da üretiyoruz. Burada da belli bir üretim kabiliyetimiz oldu artık. Koca uçak motoru yapmak seviye olarak zor ama yapılmayacak iş değil. Yavaş yavaş yetkinlik kazanarak, öğrenerek, görerek bunlar yapılabilir. O yüzden orada hala yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kale Havacılık da büyüyor. Buraya da yatırım yapmayı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.



"BİZE BÜYÜME ALANI LAZIM"



Rolls-Roys ile ortaklık gerçekleştirdikleri uçak motoru üretiminin Bandırma'da yapılıp yapılmayacağının net olmadığını bildiren Okyay, "Bandırma'daki yatırımı şunun için yaptık; mevcut fabrikalarda sınıra dayandık. Bundan sonra bir şey yapmak istesek büyüyecek yerimiz yok. Bize bir büyüme alanı lazım. İstanbul'a da yakın bir yer olmalı ki yetkin insan çekebilesiniz." dedi.



