Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu

Başbakan Yıldırım, "TİM İhracat Haftası 2017" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "TİM İhracat Haftası 2017" etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat; ekonominin rabiası da bu." dedi.



Yıldırım, "Önümüzdeki 10 yılda en büyük gücümüz, ihracatta ve yatırımda kaydettiğimiz gelişme olacaktır. Bunu niye söylüyorum? Çünkü yılın ilk yarısındaki büyümenin yüzde 3,9'u yatırımlardan ve ihracattan geldi." diye konuştu.



"Türkiye'yi yalnız bölgede değil, dünyada da daha büyük bir ticaret merkezi haline getirmek konusundaki kararlılığımız sürüyor." diyen Yıldırım, "Öncelikle hedefimiz daha rekabetçi, daha fazla katma değer üreten, araştırma geliştirmeyi, yenilikçiliği, markalaşmayı odak rokasına haline getiren bir ekonomik alt yapıyı tesis etmek." ifadesini kullandı.



