Türkiye-Rusya Yatırım Fonu için imzalar atıldı

Türkiye Varlık Fonu ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, 'Türkiye-Rusya Yatırım Fonu' kurmak için mutabakat anlaşması imzaladı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonunun (RDIF), "Türkiye-Rusya Yatırım Fonu" kurulması için mutabakat anlaşması imzaladığı bildirildi.



TVF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in huzurunda, TVF ve RDIF arasında "Türkiye-Rusya Yatırım Fonu" kurulması için mutabakat anlaşmasına imza atıldı.



Anlaşma kapsamında Türkiye ve Rusya, ikili ekonomik bağları güçlendirebilecek ve iki ülke arasındaki yatırım akışını artırabilecek cazip yatırım projelerini belirlemek için birlikte çalışacak.



Buna göre, her iki ülke 500'er milyon dolara kadar çıkabilecek yatırım yaparak toplam 1 milyar dolara ulaşabilecek bir fon oluşturacak.

TVF'NİN İLK ULUSLARARASI GİRİŞİMLERİNDEN BİRİ



Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Bostan, anlaşmanın iki kurum arasındaki uzun soluklu bir iş birliğinin başlangıcı olmasını istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye-Rusya Yatırım Fonu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini hızlandıracağına inanıyoruz. TVF ve RDIF, hem Türkiye’de hem Rusya'da, ülkelerinin ekonomik büyümesine ve refah düzeylerinin gelişmesine katkıda bulunacak karlı yatırım fırsatları üzerinde çalışacak. Bu anlaşmanın Türkiye Varlık Fonu'nun ilk uluslararası girişimlerinden biri olmasından da ayrıca heyecan duyuyoruz."



RDIF CEO'su Kirill Dmitriev de anlaşmanın Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine ivme kazandıracağına dikkati çekerek, "RDIF, Türkiye Varlık Fonuyla kuruluşundan bu yana yakın temas halinde. Yatırım süreçlerindeki ortak yaklaşım sayesinde, ekonomik iş birliğinin gelişmesi teşvik edilecek ve daha etkili olması sağlanacaktır. RDIF ve TVF, potansiyel ortak yatırım projeleri hakkında görüşmelere başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.