Yaşlılara yönelik projelere 2 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik hizmetlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Yaşlı Destek Programı" kapsamında projeye 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yaşlıların korunması, desteklenmesine yönelik hizmetlerin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Yaşlı Destek Programı" (YADES) kapsamındaki her proje için bu yıl 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'de ikamet eden 65 yaş üstündeki vatandaşların sosyal yaşamdan ve çevrelerinden kopmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, korunmaları ve bakımlarına yönelik yeni uygulamaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 2016'da uygulamaya konulan YADES'in 2017 ayağına yönelik usul ve esaslar belli oldu.



Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ve yaklaşık 11 milyon lira kaynak ayrılan YADES kapsamında geçtiğimiz yıl, uygulanması onaylanan her proje için bir milyon 100 bin liraya kadar destek sağlayan Bakanlık, bu yıl kaynağı arttırarak her proje için 2 milyon liraya kadar destek verme kararı aldı.



Belirlenen projeler, kaynağın aktarılmasından itibaren bir yıl süre ile uygulanacakken, projelere büyükşehir belediyelerince en az yüzde 30 eş finansman desteği sağlanacak.



AKTİF YAŞLANMAYI SAĞLAYAN PROJELERE ÖNCELİK



YADES 2017 usul ve esaslarına göre, yaşlıların yaşamın tüm alanlarına ulaşabilmesine olanak tanıyan, kurum bakımı ihtiyacını azaltan, aktif yaşlanmayı sağlayan, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir, çözüm üreten program ve model geliştiren projelere öncelik verilecek.



Projelerde ayrıca büyükşehir belediyelerince, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapılabilecek. Bu iş birlikleri de proje desteğinde öncelik verilmesini sağlayacak unsurlar arasında yer alacak.



YAŞLI VE YAKININA PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLAYAN PROJELERE DESTEK



YADES 2017'de, yaşlıların evde bakımlarından psikolojik açıdan desteklenmelerine yönelik farklı birçok konudaki proje türlerine de kaynak aktarılacak.



Bu kapsamda hane halkının tek başına veya komşu ve akrabaların desteğine rağmen yetersiz kaldığı durumlarda yaşlıların evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla sunulan sosyal, fiziksel, psikolojik destek hizmetleri ile yaşlı ve yaşlının bakımını üstlenen kişilerin veya birlikte yaşadığı kişilerin ihtiyaç duyduğu psikososyal destek çalışmalarına ilişkin projeler desteklenecek.