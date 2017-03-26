Yasaklama girişimlerine rağmen Reis filmi İsveç'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluğundan İstanbul büyükşehir belediye başkanı olmasına uzanan hayat hikayesinin konu alındığı "Reis" filmi, İsveç'in başkenti Stockholm'de gösterime sunuldu.

Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç'in sponsorluğunda Filmhuset sinemasında 400 kişilik salonda gerçekleşen gösterime, İsveç medyası da ilgi gösterdi.



Gösterim sırasında salonun tamamen dolu olduğu görüldü.



- FİLMİ YASAKLAMA GİRİŞİMİ



UETD İsveç Başkanı Özer Eken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te yaşayan Türkiye karşıtlarının filmi yasaklatmak için medya aracılığı ile büyük kampanya başlattığını belirtti.



Filmin yasaklanmasına engel olan İsveç hükümeti ve polisine teşekkür eden Eken, ''Filmin reklamı yayınladıktan sonra medyada etkili olan birkaç Türkiye karşıtı, filmin yasaklanması için elinden geleni yaptı. Salonun müdürü bu baskıdan dolayı filmin gösterimini iptal etmek istedi. Hem İsveç hükümeti ve hem de İsveç polisinin girişimi sonrası müdür, iptal kararı almaktan vazgeçti. Aynı tavrı üç hafta önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in programında gösteren İsveç hükümeti ve polisine teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.