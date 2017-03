'Yasağa rağmen THY'yi tercih ederiz'

ABD’de yaşayan Türk iş adamları, ABD'nin uçuşlara getirdiği elektronik cihaz yasağına rağmen uçuşlarında THY'yi kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD’de yaşayan Türk iş adamları, ABD'nin, aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlara getirdiği elektronik cihaz yasağına rağmen uçuşlarında Türk Hava Yollarını (THY) kullanmaya devam edeceklerini belirtti.



ABD’nin 8 ülkeden doğrudan uçuşlarda yolcuların, cep telefonundan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasaklayan karara ABD’de yaşayan Türk iş adamlarından da tepki geldi.



ABD'de ticaret yapan Türk iş adamları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada Başkan Donald Trump’ın bazı havayollarıyla yapılacak direkt uçuşlara yönelik elektronik cihaz yasağının gerçek nedeninin güvenlik değil, ekonomik misilleme olduğunu savundu.



"YASAĞA RAĞMEN THY İLE UÇMAYA DEVAM EDECEĞİM"



ABD’de 2000’li yıllardan bu yana organik gıda üzerine ticaret yapan iş adamı Murat Güzel, sunduğu hizmet kalitesi ve İstanbul’dan ABD’ye direkt uçuşları sebebiyle THY’yi tercih ettiğini söyledi.



Güzel, şirketinin ABD merkezli olması sebebiyle gerek kendisinin, gerekse çalışanlarının sık sık Türkiye’ye seyahat etmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Türkiye ticari olarak şirketimiz adına önemli bir yere sahip.” dedi.

“11 saat laptopumdan uzak dururum fakat THY ile uçmaya devam ederim"



Doğal taş sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mustafa Tuncer de dünyanın farklı birçok bölgesinden satın aldığı taşları ABD’de sattığını kaydetti.



Tuncer, kısıtlamanın THY’yi tercih etmesini engelleyemeyeceğini ifade ederek, “Biz 15 Temmuz’da tankların önünde durmuş bir milletiz. Sonrasında ise farklı birçok anlamda ekonomik baskıların olacağını biliyorduk, bu süreçte de ülkemizin parlayan yıldızı ve dünyanın en iyi hava yolu şirketlerinden biri olan THY’nin yanında duracağız. 11 saat laptopumdan uzak dururum fakat THY ile uçmaya devam ederim. Çevremizdeki insanlara da bunu tavsiye edeceğim.” dedi.



"HER KOŞULDA THY'Yİ DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



New York’ta gıda sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Levent Ali Yıldız da elektronik cihaz yasağının güvenlik endişesinden ziyade ekonomik ve siyasi sebeplere dayandığına inandığını belirtti.



Yıldız, yasağa rağmen uçuşlarını THY ile yapmaya devam edeceğini ve çevresindekileri de buna teşvik edeceğini belirterek, “Dünya havacılığının yıldızı olan THY'nin bu anlamsız yasak kalkana kadar belki de en azından özellikle Business ve First class yolcularına built-in laptoplar sağlayarak bu siyasi oyunun önüne geçecek hamleler yaratacağına inanıyorum. Bizim de her koşulda bu anlamsız yasaktan etkilenecek THY’yi desteklemeyi sürdüreceğimizi belirtmek isterim.” şeklinde konuştu.