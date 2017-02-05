Yasa dışı geçişlerde 715 kişi yakalandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birliklerince, Suriye, Irak ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 715 kişinin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Suriye'den 658, Irak'tan 50, İran'dan 7 kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isterken yakalandı.



Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan kişilere müdahaleler sonucunda, bir araç, bin 300 litre akaryakıt, 12 bin 600 gram tahin, 400 çakmak, iki tüp ele geçirildi.



Öte yandan, Türkiye'den Suriye'ye iki, Yunanistan'a 19, Bulgaristan'a bir kişi de yasa dışı yollardan geçiş teşebbüsünde bulunurken engellendi.



