Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 32 Suriyeli yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 32 Suriyeli uyruklu yakalandı.

Didim'in Fener koyu açıklarında devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, içerisinde çok sayıda kişinin bulunduğu açıkta seyreden bir lastik botu fark etti.



Ekipler, müdahale ettikleri lastik botta, Yunan adalarına geçmeye çalıştığı tespit edilen 32 Suriyeli uyrukluyu yakaladı.



Sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarılan Suriyeliler, Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.