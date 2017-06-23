Yaş sebze ve meyve halinde asayiş uygulaması

Antalya Toptancı Hal Kompleksi'nde 200 polisin katıldığı çalışma kapsamında tesiste bulunan kişilerin kimlik bilgileri sorgulanarak araçlar arandı.

Antalya'da yaş sebze ve meyve halinde 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünün Ramazan Bayramı öncesi aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında Türkiye'nin en büyük yaş sebze ve meyve hallerinden olan Antalya Toptancı Hal Kompleksi'ndeki uygulamaya 200 polis katıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde özel harekat, bomba imha, asayiş ve narkotik şubelerinden ekiplerin yer aldığı uygulamada, tesisin giriş ve çıkış kapılarında güvenlik önlemi alındı.



Aranan kişilerin yakalanması ve diğer asayiş önlemlerine yönelik uygulamada otomobil, kamyon ve tırlar ile sebze yüklü kamyonetler arandı.



Bomba arama ve narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı uygulamada çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.