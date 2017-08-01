Erdoğan ve Yıldırım görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım ile Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ı kabul ettiği ve 6 saat süren toplantı sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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