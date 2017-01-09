Yarın okulların tatil edildiği il ve ilçeler

İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın(10 Ocak Salı günü) eğitim öğretimin yapılamayacağı il ve ilçeler;

İstanbul



İstanbul Valiliği, artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği için yarın (10 Ocak 2017) eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.



"Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.



Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."



Edirne



Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiğini söyledi.



Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.



Balıkesir



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma ilçemizde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde (yarın) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.



Tokat



Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.



Öğrencileri zor durumda bırakmamak için okulların yarın da tatil edildiğini belirten Yazıcı, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların yarın izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.



Kocaeli



Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.



Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Ordu



Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında yarın tatil edildiği belirtildi.



Sinop



Sinop'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.



Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.