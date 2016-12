Yarım asır sonra çıkageldi

Göçmen kuşların önemli geçiş noktalarından Hatay'da, daha önce 1965 yılında görülen ve nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Dikkuyruk, yarım asır sonra yeniden objektiflere takıldı.

İklim özellikleri ve bitki örtüsüyle çok sayıra kuş türüne evsahipliği yapan ve önemli göç yolu üzerinde bulunan Hatay'da, 1965 yılından bu yana bölgede görülmeyen Dikkuyruk (Oxyura leucocephala) yeniden ortaya çıktı.



Subaşı Kuş ve Kelebek Gözlem Derneği Başkanı Ali Atahan, kuşlar açısından önemli bir yer olan Hatay'da yapılan gözlemlerde her yıl yeni türlerin görülerek kayıtlara eklendiğini söyledi.



Türkiye genelindeki kuş türlerinin 356'sının Hatay'da gözlendiğini ifade eden Atahan, göç yolu üzerinde yer alan gözlemlerde her an yeni türlere rastlayabildiklerini anlattı.



Atahan, anavatanı Anadolu-Kazakistan arası bölge olan ve Doğu Avrupa ülkelerinde de nadiren görülen Dikkuyruk türü ördeği yıllar sonra yeniden gördüklerini belirterek şunları kaydetti:



"Dikkuyruk, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan ve ülkemizde de çok az bulunan bir ördek türüdür. Hatay'da daha önce yapılan gözlemlerde bu tür ilk kez 1965 yılında kayıt altına alınmış. O günden bu yana da bir daha rastlanmamıştı. Bu yıl dernek üyelerimizden Mehmet Atahan ile yaptığımız gözlemde, yarım asır sonra Dikkuyruk'u Amik Gölü'ne yakın mesafede yer alan Yarseli Barajı yakınında tekrar gördük. Gözlemde, yaklaşık 10 ördek tespit ettik. 51 yıl sonra Hatay'da bu nadir ördek türüyle karşılaşmak heyecan verici."



KULUÇKAYA YATMASI BEKLENİYOR



Atahan, Dikkuyruk'un, herhangi bir sulak alanda kuluçkaya yattığı tespit edildiğinde, o sulak alana "Uluslararası Önemli Kuş Alanı" statüsü kazandıran ve acilen koruma altına alınmasını gerektiren bir tür olduğunu aktardı.



Bu türün Hatay'a en yakın mesafede yer alan Halep'te Sabkhat-al Jabbul Sulak Alanı'nda kışladığına işaret eden Atahan, "Amik Gölü'nde bir rezervuar alan oluşturulduğu takdirde, 1970 öncesi göl ziyaretçileri olan kuşlar kısa zamanda alanı tekrar kullanacaktır. Hatta uygun habitat yeşerdiğinde Dikkuyruk gibi dünya çapında önem taşıyan kuş türleri belki de kuluçkaya yatabilecektir." dedi.

Kaynak: AA