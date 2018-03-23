Yargıda Birlik Derneği Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, yargı mensupları olarak, anayasal ve yasal hudutlar ile milli haklar kapsamında terör örgütlerine ve teröre karşı verilen mücadeleyi her zaman desteklediklerini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Dernek üyeleri, nisanda yapılacak 2. Olağan Genel Kurul öncesi "Yargıda Birlik Derneği Antalya Buluşması" kapsamında Antalya Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile bir araya gelen dernek üyeleri, ardından adliye bahçesinde Afrin şehit ve gazileri anısına düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katıldı.

Dernek Başkanı Heybet, etkinlikte, Türkiye'nin dahili ve harici büyük tehditler altında olduğunu söyledi.

Vatanını, milletini seven hakim ve savcıların, yargının içinde öbeklenmiş örgüte ve yargının içinde hesabı olanlara karşı mücadele verdiğini vurgulayan Heybet, hakim ve savcıların sadece elinde sermayesi olan birliktelik ve beraberlik duygusunu kullanarak sorunları aşmayı başardığını dile getirdi.

Kahraman asker ve polislerin sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdürdüğüne işaret eden Heybet, şunları ifade etti:

"Tük milleti yıllardır süren ve dış mihraklar tarafından beslenen teröre kaşı asla bozguna uğramadı, birlik ve beraberliğini bozmadı. Bizler de yargı mensupları olarak toplumumuza örnek olma adına birlik ve beraberlik içerisinde olarak milletimiz için çalışıyoruz. Yargı mensupları olarak, anayasal ve yasal hudutlar ile milli haklarımız kapsamında terör örgütlerine ve teröre karşı verilen mücadeleyi her zaman destekledik bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliğin, 15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde nasıl güzel etki gösterdiğini, darbenin üstesinden bu sayede gelindiğini biliyoruz. Demek ki ne kadar büyük sorunlarla karşılaşırsak karşılaşalım birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacak."

Başsavcı Solmaz da başta Afrin şehitleri olmak üzere iç güvenlik harekatında şehit olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatı mensuplarıyla 15 Temmuz şehitlerinin aziz ruhları adına aşure ikram programı düzenlediklerini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve Antalya Müftüsü Osman Artan'ın duasının ardından Heybet ile beraberindekiler etkinliğe katılanlara ve adliyeye gelen vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ve HSK üyesi Yaşar Şimşek, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ve Antalya Bölge Adliyesi Başsavcısı Rıza Can da katıldı.