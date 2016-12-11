Yaralı halde arkadaşlarına yardım etti

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan bir kişi yaralı halde arkadaşlarının yardımına koştu.

Merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde Kerim Şaylık'ın (27) kullandığı 16 SKM 92 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Kazada, sürücü Kerim Şaylık, otomobilde bulunan Özden Abuca (28), Çağdaş Şaylık (30) ve Salih Demirci (27) yaralandı.



Otomobil içerisinde sıkışan Kerim Şaylık, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.



Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan Özden Abuca, kafasından yaralanmasına rağmen arkadaşlarına yardım etmeye çalıştı.



Abuca, Kerim Şaylık'ın bulunduğu ambulansa binerek arkadaşını yalnız bırakmak istemedi.



Bir arkadaşı tarafından ambulanstan zorla indirilen Abuca, başka bir ambulansa bindirildi.



Daha sonra sakinleşen Abuca, gazetecilere yaptığı açıklamda, aracı Kerim Şaylık'ın sürdüğünü ve kazanın nasıl olduğunu anlamadığını söyledi.



Kendisinin köyden geldiğini belirten Abuca, ''Arkadaşlarımla Beşiktaş-Bursa maçını seyrettik. Daha sonra arkadaşlarımla çorba içmeye gidiyorduk. Burada bir kaza atlattık. Ben arka koltukta oturuyordum. Telefonda bir şeyler bakarken birden kaza oldu. Nasıl olduğunu anlamadım.'' diye konuştu.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.