Yaralı Fırat kaplumbağaları tedavi edildi

Fırat Nehri kıyısında yaralı halde bulunan, nesli tükenme tehdidi altındaki iki Fırat kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edilerek, doğal ortamına bırakıldı.

Fırat Nehri kıyısında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan iki Fırat kaplumbağası, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde tedavi edilerek doğal ortamlarına bırakıldı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tehlike altında olan ve adını yaşadığı bölgeden alan Fırat kaplumbağalarının koruma altında bir tür olduğunu söyledi.



Fırat Nehri kıyısında vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan iki kaplumbağanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince hayvanat bahçesine getirildiğini ifade eden Özsöyler, burada yapılan muayenede ağızlarına misina çengeli takıldığının belirlendiğini dile getirdi.



Kaplumbağaların ağızlarındaki misinaların veteriner hekimlerce çıkarılarak, gerekli tedavilerinin yapıldığını aktaran Özsöyler, daha sonra doğal ortamlarına bırakıldıklarını kaydetti.



Özsöyler, Fırat kaplumbağalarının nadir görülen hayvanlar olduğuna dikkati çekerek, nehirde balık tutan vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi.