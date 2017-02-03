Yapmış olduğumuz indirimler ekonomiyi canlandıracak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapmış olduğumuz indirimler vatandaşlarımızın alışverişlerini artıracak, ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda, soruları yanıtlıyor ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



'REFERANDUM İÇİN YAKLAŞIK 190 MİLYON LİRA HARCANACAK'



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek." dedi.



'ÖTV VE KDV DÜZENLEMELERİNİN 1 MİLYAR LİRA MALİYETİ OLACAK'



Vergi indirimlerinin bir miktar vergi kaybına neden olacağını belirten Bakan Ağbal, "Yaptığımız hesaplamalara göre, gerek ÖTV gerek KDV'de yaptığımız düzenlemelerin bütçeye yaklaşık 1 milyar lira maliyeti olacak." diye konuştu.



'EKONOMİYE CİDDİ ANLAMDA CANLILIK GETİRECEK'



Ağbal, "Yapmış olduğumuz indirimler özellikle içinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızın alışverişlerini artıracak, ekonomiye ciddi anlamda canlılık getirecek." dedi.



KONUT TASLİMLERİNDE KDV İNDİRİMİ SÜRESİ UZATILIYOR



Maliye Bakanı Naci Ağbal "Geçen yılın eylül ayında başlayıp (bu yılın) mart sonunda biten konut teslimlerinde KDV indirimi vardı. Konut teslimlerindeki yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e düşürmüştük. Bu süreyi mart sonundan eylül sonuna uzatıyoruz." diye konuştu.



'93 BİN KİŞİ HAKKINDA MASAK SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR'



Ağbal şu ifadeleri kullandı:



"Terör örgütleriyle ilişkili olarak 3 binin üzerinde dosya açıldı. Bu kapsamda yaklaşık 93 bin 717 kişi hakkında MASAK soruşturma yürütüyor. Özellikle bunların içinde FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin olarak 89 bin 689 kişi hakkında ya MASAK tarafından re'sen ya da savcılıkların talebi üzerine mali araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 59 bin kişi hakkında MASAK tarafından mali analiz yapılmış. İlgili kurumların talep ettiği raporlar üretilerek, gönderilmiş."