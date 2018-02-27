Salih Müslüm'le takas iddiasına jet yanıt geldi

Çekya'da gözaltına alınan terör örgütü PYD elebaşı hakkında konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Salih Müslim'in iadesi için herhangi bir takas teklifi söz konusu değil" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çek basınının, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm’ün Türkiye’de PKK ile işbirliği yaptıkları için tutuklanan iki Çek vatandaşı ile takas edilmek istendiği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

SÖZ KONUSU DEĞİL

Adalet Bakanı Gül, "Salih Müslüm ile ilgili tasak söz konusu değil" dedi.

Kaynak: haber7