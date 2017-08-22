Yapı izin istatistikleri

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-haziran dönemine ilişkin "Yapı İzin İstatistikleri" verilerini açıkladı.



Buna göre, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,6, bunların yüzölçümü yüzde 16,3, değeri yüzde 35,3, daire sayısı yüzde 21,6 arttı.



Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 123,8 milyon metrekare oldu. Bunun 69,9 milyon metrekaresi konut, 26,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 26,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak hesaplandı.



Kullanma amacına göre 95,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre, özel sektör 103,7 milyon metrekare ile en büyük payı aldı. Bunu 18,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,9 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri takip etti. Daire sayısına göre ise toplam 620 bin 182 dairenin 572 bin 797'si özel sektör, 41 bin 378'i devlet sektörü ve 6 bin 7'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.



İstanbul 24,4 milyon metrekare ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 13,5 milyon metrekare ile Ankara, 7,2 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Tunceli ve Hakkari oldu.



Daire sayılarına göre, İstanbul 129 bin 791 ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 51 bin 11 daire ile Ankara ve 40 bin 602 daire ile İzmir takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Tunceli olarak belirlendi.



İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ ARTTI



Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 1,9, yüzölçümü yüzde 8,7, değeri yüzde 27,2, daire sayısı yüzde 9 arttı. Bu yapıların toplam yüzölçümü 76,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 44,1 milyon metrekaresini konut, 16,8 milyon metrekaresini konut dışı ve 15,1 milyon metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.



Kullanma amacına göre 56,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre, özel sektör 64,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 9,3 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 384 bin 322 dairenin 352 bin 401'i özel sektör, 23 bin 125'i devlet sektörü ve 8 bin 796'sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.



İllere göre 14,6 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 8,5 milyon metrekare ile Ankara, 4,5 milyon metrekare ile İzmir takip etti. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tunceli ve Ardahan oldu.



Daire sayılarına göre, İstanbul 84 bin 440 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 35 bin 897 daire ile Ankara ve 23 bin 574 daire ile İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Ağrı olarak belirlendi.



Öte yandan TÜİK, 2015 ve 2016 yıllarına ait istatistiklerde revizyona gitti.