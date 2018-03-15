Çin'de ''Yapay Kalp'' geliştirildi

Çin'de roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi. Yapay kalbin daha uzun ömürlü olduğu belirtilirken, geliştirdiği teknolojiden ötürü ''Uzay Kalbi'' adı da verildi.

Ajans Haber

Çin'de gelişen teknolojiyle birlikte yapay kalp de geliştirildi.

Çin Komünist Partisi resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberlerine göre; Çin Roket Fırlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda Uluslararası Kardiyovasküler Hastanesinin ortaklaşa geliştirdiği kalpte, kullanılan roket teknolojisiyle damarlar daha az zarar görecek ve kan daha uzun süre pompalanabilecek.

Yapay kalbin daha etkili çalışması sağlanırken enerji kaynağı kalbe daha uzun süre güç aktarabilecek.Yapay kalbin böylece daha uzun ömürlü olması bekleniyor.

Uzay kalbi adı da verilen yapay kalp öncelikle bir dizi test ve deneylerden geçirilecek ve sonra hayvanlar üzerinde denenecek.

Kalp nakli beklerken veya naklin olmaması durumunda kullanılan yapay kalplerin, yaklaşık değeri 152 bin doları bulan ithal yapay kalplere göre maliyetinin daha uygun olması bekleniyor.

Dünyada ilk kez 2013 yılında tamamen yapay bir kalp Fransa'da George Pompidou Hastanesinde 70 yaşındaki bir hastaya nakledilmişti.

Kaynak: Ajans Haber