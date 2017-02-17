Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: Yanımızda sadece Türkiye vardı

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: "Azerbaycan silahsız karşı koymaya çalıştı. Hristiyan dünyası Ermenistan'ın yanındayken Müslüman dünyası Azerbaycan'ın yanında değildi. Sadece yanımızda Türkiye vardı." dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Hocalı Soykırımı hakkında, "Azerbaycan silahsız karşı koymaya çalıştı. Hristiyan dünyası Ermenistan’ın yanındayken Müslüman dünyası Azerbaycan’ın yanında değildi. Sadece yanımızda Türkiye vardı." dedi.



Paşayeva, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Tarihin Kara Lekesi: Hocalı Soykırımı" konferansında yaptığı konuşmada Azerbeycan ve Türkiye'nin kaderlerinin bir olduğunu söyledi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kaderi kaderimizdir." sözünü hatırlatan Paşayeva, gençlerin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve dostluğu iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini anlattı.



Hocalı Katliamı'nın Azerbeycan'ın yaşadığı en trajik olaylardan biri olduğunu ifade eden Paşayeva, şöyle konuştu:



"Artvin'in Karabağ köyüne giderseniz sorun 'Neden buraya geldiniz?' diye, onlar size anlatır yaşadıkları zulmü. O zaman anlarsınız Hocalı'nın İstanbul'un da kilidi olduğunu. Önemli olan tarihi iyi bilmektir. Gençler, hem Azerbaycan hem Türk milletinin tarihini okursanız bir yerde tıkanıp kalırsınız. Tarihi geniş olarak okumalısınız. Rus - Türk savaşlarını iyi biliyorsunuz. Ruslar sıcak denizlere inmek istiyorlardı. Sıcak denizlerde sizler, bizler oturuyoruz. Nereden inecekler? Ruslar Ermenilerin yaptığı cinayetleri görmezden geliyorlardı. Ne demişler köpek kurdu basamaz ama arkalı köpek basabilir. Ruslar da Ermenilerin arkasındaydılar. Azerbaycan silahsız karşı koymaya çalıştı. Hristiyan dünyası Ermenistan'ın yanındayken Müslüman dünyası Azerbaycan'ın yanında değildi. Sadece yanımızda Türkiye vardı. Türk gençlerinin artık ayağa kalkma zamanı."