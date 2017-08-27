Yangında zarar gören Bayındır'a 1 milyon fidan dikilecek

İzmir'in Bayındır ilçesinde temmuz ayında çıkan ve rüzgarın etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine kadar ulaşan yangında zarar gören 750 hektar ormanlık alana 1 milyon fidan dikilecek.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkiindeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy ile Kabaçınar mahallelerine ulaşan orman yangınında 750 hektar orman alanı zarar gördü.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, zarar gören bölgenin onarımı ve ormanın gençleştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.



Bu çerçevede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 3 aşamada bitirilmesi planlanan çalışma için 100 kişilik ekip kuruldu.



Ekipler ilk etapta zarar gören alanı iş makinalarıyla temizleyecek. Kasım ayına kadar bitirilmesi öngörülen temizleme çalışmalarının ardından alan yeni fidanların dikimi için yeniden düzenlenecek. Son aşamada ise zarar gören alana şubat ayına kadar bölgenin doğal yapısı da dikkate alınarak yangına dayanıklı ve yangının önünü kesecek türlerden 1 milyon fidan dikilecek.



ZARAR GÖREN AĞAÇLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürü Tacettin Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 750 hektar ormanlık alanın eski vasfına kavuşturulması için hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.



Yangında zarar gören tamamen yanmamış ağaçların değerlendirileceğini anlatan Coşkun, nasıl bir çalışma yürüttüklerine ilişkin şöyle konuştu:



"Öncelikle yanan alandaki değerlendirebileceğimiz orman emvali damgalanarak üretilip satılacak. Zarar gören alanda tamamen yanmamış ağaçlar kesilip ekonomiye kazandırılacak. Ardından boşaltılan saha dozerlerle düzeltilip kasım ve şubat ayları arasında fidan dikimine başlanacak.



100 kişilik ekip kuruldu. Kasım ayına kadar bitirilmesini planlıyoruz. Bölgedeki taşlık ve kayalık alanlara yörenin kendi tohumu ekilerek gençleştirilecek. Yol kenarlarına ve sırtlara ise tedbir amaçlı olarak kızılçamın dışında servi, akasya, zakkum gibi yangına daha dayanıklı ve yangının önünü kesecek önleyici türler dikilecek."