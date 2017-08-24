Yanan evler en kısa sürede inşa edilecek

Erzincan Valisi Arslantaş ve milletvekili Karakelle, bir köyde ahır ve evleri yanan aileleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, bir köyde ahır ve evleri yanan aileleri ziyaret etti.



Arslantaş ve Karakelle ile beraberindekiler, bir süre önce 10 ev ile bir ahırın yandığı Kemaliye ilçesine bağlı Harmankaya köyüne giderek mağdur aileler ile görüştü.



Evleri yanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Arslantaş, en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.



Arslantaş, evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının birçok evi kullanılmaz hale getirdiğini anlatarak, vatandaşların barınmalarını sağlamak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince köyde çadır kurulduğunu kaydetti.



Vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştıklarını ifade eden Arslantaş, "Yanan evlerin en kısa sürede inşa edilmesi için çalışmalara başlanacak." dedi.



Arslantaş ile Karakelle'nin yanı sıra AFAD ve bazı kamu kurumların yöneticileri de yanan evlerde incelemelerde bulundu.