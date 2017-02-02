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02 Şubat 2017 10:03 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2017 10:07

Yan yatan gemi

Kamboçya bayraklı gemi, Kıyı Emniyetinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yan yatan gemi

İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirli iken yan yatan Kamboçya bayraklı "Tallas" isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, geminin meyillendiği ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sevk edildiği hatırlatıldı.

Geminin durumunun deniz araçlarıyla kontrol edildiği belirtilirken, "Verilen kutarma hizmeti neticesinde kazazede geminin meyli düzeltilerek emniyet altına alınmıştır." denildi.

Kamboçya bayraklı Tallas isimli geminin yan yattığı ihbarı üzerine, olay bölgesine dün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilmiş, geminin 15 derece meyilli olduğu tespit edilmişti.

Etiketler: zeytinburnukurtarmaistanbulgemitallaskamboçya bandralı


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