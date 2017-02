"Yan gelip yatarak Atatürkçülük olmaz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ey CHP'liler, siz Atatürkçülük yaparken, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz." dedi.

Mehmet Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var." dedi.



Müezzinoğlu, partisinin Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Danışma Toplantısında yaptığı konuşmada, geçen ay AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısına katıldığını ve orada referandum için yüzde 75 oranında "evet" sözü aldığını belirterek, Millet Mahallesi'nden de yüzde 80 oranında "evet" beklediklerini ifade etti.



Cumhurdan korkan birilerinin Recep Tayyip Erdoğan'dan da sürekli korktuğunu aktaran Müezzinoğlu, şöyle devam etti:



"Recep Tayyip Erdoğan, cumhurdan başka birine minnet etti mi? Hayır etmedi. Recep Tayyip Erdoğan, milletin gözünün içine baktı. Milletin vicdanına seslendi. Milletin derdini kendi derdi, milletin sıkıntısını kendi sıkıntısı bildi. Milletin hayallerinin de öncülüğünü yapmak için her türlü riskin, her türlü tehlikenin, her türlü tuzağın, her türlüğü hainliğin karşısında dimdik kapı gibi durdu. Allah'a şükürler olsun ki millet de onu hiç yalnız bırakmadı."



- "YAN GELİP YATARAK ATATÜRKÇÜLÜK OLMAZ."



Bakan Müezzinoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletle beraber milli mücadeleyi verdikten sonra genç cumhuriyetle beraber 2 tane de vasiyet bıraktığını, bunlardan birinin "Egemenlik kayıtsız şartsız millettindir" olduğunu aktararak, şu görüşlere yer verdi:



"Ey CHP'liler, siz Atatürkçülük yaparken, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz. Atatürk'ten geçinerek Atatürkçülük olmaz. 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir yer yakışır bu büyük millete' derken, bu alın teri dökmeden, bu akıl teri dökmeden, bu gönül sızısı çekmeden olmaz. Çalışmaz gerekir, cesaret gerekir dünya ile yarışmak gerekir. Gerektiğinde dünyaya ve Birleşmiş Milletlere 'dünya 5'ten büyüktür' demek gerekir. Dolayısıyla bu milletin bu anlamda şayet Atatürkçülük yapacaksanız, cumhuriyete sahip çıkacaksınız, cumhura sahip çıkacaksınız. Cumhurun hayallerine ve hedeflerine sahip çıkacaksınız. Cumhurdan korkmayacaksınız. Cumhurun değerleriyle yürüyeceksiniz. Cumhurun hayallerinin öncülüğünü yapacaksınız. Onu en iyi yapan ve o anlamda yüreğiyle, gönlüyle, aklıyla, vicdanıyla yürüyen yine AK Parti ve onun kurucusu cumhurun başkanı Recep Tayyip Erdoğan var."



Yeni sistemin ipinin ucunun millette olacağını vurgulayan Müezzinoğlu, "Bazen diyorlar ki, 'Tayyip Erdoğan kendisi için istiyor', bazen diyorlar ki 'diktatörlük istiyor.' Yahu Tayyip Erdoğan bu milletin kulu, hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyuyor. Onun makam derdi yok, hizmet derdi var. Tuzaklarla, hain eylemlerle, darbe girişimleriyle bu milletin önünü daha fazla kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. " değerlendirmesinde bulundu.



- "İNŞALLAH O GÜZEL GÜNLERİ BU MİLLETE BİZ YAŞATIRIZ."



Müezzinoğlu, elini vicdanına koyarak, aklıyla analiz yaparak 'hayır' diyen vatandaşın saygın ve değerli olduğunu, ama belirli güç odaklarının hak ve hukukunu korumak adına 'hayırcılık' kampanyası yapanların bakıldığında milletin dışında mutlaka farklı hesapları olduğunu bildirdi.



Milletin kaderinin milletin elinde olduğu bir sistemin arifesinde olduklarına işaret eden Müezzinoğlu, şunları kaydetti:



"Bu 2, 2,5 ayda daha çok çalışacağız. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Milletin yarınlarını bugünden daha iyi yapan güçlü bir sistem, o güçlü sistemin üzerine bir de güçlü lider oturdu mu değme keyfine. İnşallah o güzel günleri bu millete biz yaşatırız. Gelecek nesillere de ikide bir darbelerin yapıldığı, ikide bir koalisyonların millete bedel ödettiği, ikide bir krizlerin yaşandığı, ikide bir partilerin kapatılıyor mu, kapatılmıyor mu, ikide bir cumhurbaşkanlığını 'benim istediğim adamı seçtin seçmedin' kavgalarıyla millete bedel ödetilen o süreci tarihin karanlık sayfalarına inşallah gömeceğiz."